В Хабаровском крае хотят ввести рассрочку на подключение людей к газу

— Министерство энергетики края провело анализ домовладений, для которых есть техническая возможность подключения к газовым сетям. К сожалению, пока есть разница между количеством заключённых договоров на подключение к газу и количеством выполненных работ. Такая ситуация наблюдается в Хабаровске, Комсомольске, а также в некоторых населённых пунктах Хабаровского района, — отметила Ирина Горбачёва. — Руководству компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» мы обратили внимание на необходимость принятия исчерпывающих мер по подключению заявителей, уже заключивших договоры. В то же время главам и «Газпрому» необходимо усилить работу по информированию жителей тех улиц, где есть техническая возможность подключения, о возможности перехода на голубое топливо.