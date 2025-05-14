В Хабаровском крае хотят ввести рассрочку на подключение людей к газу

В правительстве Хабаровского края идёт активная проработка вопроса о введении льготного кредитования или даже рассрочки для граждан при подключении их частных домов к газу. Об этом по итогам штаба по проводимой по поручению президента России Владимира Владимировича Путина программы социальной догазификации сообщила профильный зампред Ирина Горбачёва.
Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», глава государства поручил Газпрому и его дочерним предприятиям взять на себя основные расходы по прокладке газопроводов не только к городам и посёлкам, но и до границ частных участков граждан, желающих перейти на газ. А вот оборудование в доме должны поставить сами собственники.
В нашем регионе действуют льготы для многих категорий граждан. Кому они положены, можно прочитать по этой ссылке. А вот большинству владельцев частных домов приходится брать коммерческие кредиты на покупку и установку недостающего оборудования. По информации из района имени Лазо, в зависимости от комплектации его стоимость составляет в среднем от 250 до 300 тысяч рублей.
— Часто от жителей поступали просьбы предусмотреть льготный кредит или рассрочку на оплату подключения домовладений к газу. Мы услышали это пожелание, и сейчас этот вопрос активно прорабатывается. Такая мера уже запущена в других регионах, поэтому дала поручение в короткие сроки рассмотреть опыт коллег, — рассказала заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачёва.
Отмечается, что в Хабаровском крае по программе социальной догазификации уже подключено более двух тысяч домов.
В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском, Комсомольском, Вяземском, Солнечном и Амурском районах продолжается работа по подключению домов к газовым сетям.
— Министерство энергетики края провело анализ домовладений, для которых есть техническая возможность подключения к газовым сетям. К сожалению, пока есть разница между количеством заключённых договоров на подключение к газу и количеством выполненных работ. Такая ситуация наблюдается в Хабаровске, Комсомольске, а также в некоторых населённых пунктах Хабаровского района, — отметила Ирина Горбачёва. — Руководству компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» мы обратили внимание на необходимость принятия исчерпывающих мер по подключению заявителей, уже заключивших договоры. В то же время главам и «Газпрому» необходимо усилить работу по информированию жителей тех улиц, где есть техническая возможность подключения, о возможности перехода на голубое топливо.
Руководство «Газпром газораспределение Дальний Восток» заявляет о готовности подключить к газу дома, к которым уже подведена газовая сеть, «хоть завтра».