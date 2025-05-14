Переработки негативно сказываются на мозге, предупредили ученые

Ученые проанализировали данные 110 медицинских работников, среди которых 28% регулярно работали сверхурочно. МРТ-сканирование обнаружило увеличение объема средней лобной извилины на 19% у перерабатывающих сотрудников, изменения в верхней лобной извилине, отвечающей за планирование и принятие решений, а также модификации в островковой доле, связанной с эмоциональной обработкой.