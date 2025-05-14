Небольшой дождь и +11 обещают в Иркутске 14 мая

Погода в Иркутске 14 мая 2025 обещает небольшой дождь и усиление ветра до 7−12 м/с. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, столбик термометра днем поднимется до +11 градусов.
Погода в Иркутске 14 мая 2025.
— Переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер днём северо-западный 7−12 м/с, температура +9…+11, — поделились метеорологи.
Что касается остальных частей региона, то там нагрянули заморозки. Также места и по о лести пройдет дождь и мокрый снег. Ветер преобладает северо-западный со скоростью 15−18 м/с. Температура воздуха прогреется до +11 градусов днем.