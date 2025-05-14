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Футболисты «Акрона» лидируют по 2 показателям по итогам 28 тура Премьер-лиги

Аналитики выделили вратаря «красно-черных» Александра Васютина и форварда Артема Дзюбу.

Источник: МК.RU Самара

Аналитики выделили вратаря «красно-черных» Александра Васютина и форварда Артема Дзюбу.

Голкипер волжан сделал три сейва. Причем поле покинул после первого тайма матча с грозненцами. Получил удар в голову. Нападающий «молодых и звонких» совершил девять успешных технико-тактических действий в штрафной «Ахмата» и выиграл 21 единоборство.

Это лучшие показатели в чемпионате по итогам 28-го тура, пишет «РУСТАТ».

Недавно защитник тольяттинской команды Роберто Фернандес высказался об игре с «Ахматом» в Самаре и своем будущем в местном клубе. Сейчас легионер выступает за «Акрон» по договору аренды.

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