Reuters: новые санкции ЕС невозможны без США, РФ может принять их за блеф

Reuters отмечает, что введение ЕС новых масштабных санкций против России в ответ на непринятие ультиматума о «30-дневном перемирии без предварительных условий» маловероятно без согласования с Вашингтоном, что дает Москве основания считать подобные угрозы несерьезными.
«Выработка масштабных санкций, которые европейские лидеры угрожали наложить на Россию за отказ от перемирия без условий, сталкивается с огромными политическими трудностями и требует американской поддержки», — пишет агентство.
По оценкам агентства, единственной относительно выполнимой санкционной мерой может стать дальнейшее снижение ценового потолка на российскую нефть ниже текущего уровня в $60 за баррель. Однако даже такая инициатива требует обязательного согласования с США. При этом аналитики воздерживаются от оценки действенности уже введенных в 2023 году ограничений, которые не достигли своей главной цели — сокращения объемов российского нефтяного экспорта.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя пугаться новых санкций, но надо быть готовыми ко всему.