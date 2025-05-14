Reuters: новые санкции ЕС невозможны без США, РФ может принять их за блеф

По оценкам агентства, единственной относительно выполнимой санкционной мерой может стать дальнейшее снижение ценового потолка на российскую нефть ниже текущего уровня в $60 за баррель. Однако даже такая инициатива требует обязательного согласования с США. При этом аналитики воздерживаются от оценки действенности уже введенных в 2023 году ограничений, которые не достигли своей главной цели — сокращения объемов российского нефтяного экспорта.