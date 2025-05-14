Умер Роберт Бентон, режиссер фильма «Крамер против Крамера»

Американский режиссер Роберт Бентон, обладатель трех «Оскаров», умер 11 мая на 93-м году жизни. Об этом менеджер Бентона Мариса Форзано сообщила изданию The New York Times.
О причинах смерти режиссера не сообщается.
Напомним, известность Бентону принесли такие фильмы, как «Супермен», «Бонни и Клайд», «Место в сердце» и другие. За фильм «Крамер против Крамера» он получил награду «Золотой глобус» и два «Оскара» — в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».
В последние годы жизни режиссер работал над мемуарами.
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