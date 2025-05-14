Умер Роберт Бентон, режиссер фильма «Крамер против Крамера»

Напомним, известность Бентону принесли такие фильмы, как «Супермен», «Бонни и Клайд», «Место в сердце» и другие. За фильм «Крамер против Крамера» он получил награду «Золотой глобус» и два «Оскара» — в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».