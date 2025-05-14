Умер режиссер Роберт Бентон

Американский режиссер Роберт Бентон скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на менеджера Марису Форзано.
Бентон умер 11 мая. Причина смерти не раскрывается. Отмечается, что в последние годы он работал над мемуарами, передает газета.
Режиссер получил известность благодаря фильмам «Это птица, это самолет, это Супермен!» (1975), «Супермен» (1978), «Бонни и Клайд» (1967) и «Крамер против Крамера» (1979).Бентон семь раз номинировался на премию «Оскар» и трижды становился лауреатом. В 1980 году он получил награды в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «Крамер против Крамера», а также «Золотой глобус».
В 1985 году он снова получил «Оскар» за лучший сценарий и был отмечен призом за режиссуру на Берлинском кинофестивале за картину «Место в сердце» (1984).