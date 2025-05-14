Таксисты Приморья смогут использовать правый руль до 1 марта 2030 года

«Если взять нашу Курганскую область, то у нас основной объем перевозок осуществляется именно людьми такой категории — то есть это самозанятые на собственных машинах. Понятно, что люди покупали свои машины, не думая о локализации. Они покупали то, что могли и что нужно им для семьи. В основном, особенно если взять Урал, Зауралье, Сибирь и Дальний Восток, — это машины крупные, потому что они выполняют функцию еще и транспорта для семьи. Получается, что если оставить ситуацию такой, как мы сейчас проголосовали, то эта категория людей выпадает из официального оформления. То есть службы заказа легкового такси не смогут давать им заказы. И эти люди, к сожалению, будут вынуждены уходить в тень», — сказал Лисовский, добавив, что теневой рынок частного извоза уже существует.