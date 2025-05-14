Таксисты Приморья смогут использовать правый руль до 1 марта 2030 года

Госдума РФ приняла закон о локализации автомобилей такси, что грозит резким ростом цен на услуги автоперевозок. Но для Дальнего Востока, где подавляющее большинство таксистов использует праворульные машины японского производства, сделано исключение до 1 марта 2030 года. Видимо, законодатели считают, что к этому времени рынок перестроится на машины китайского производства, так как отечественные автомобили для такси малопригодны, сообщает ИА PrimaMedia.
Законом внесены изменения в федеральный закон об организации перевозок легковым такси (580-ФЗ), вступивший в силу 1 сентября 2023 года.
Первое чтение законопроект прошел еще в январе 2024 года, но затем завис без движения. Против ожидаемо выступили представители бизнеса, которые указывали на то, что введение драконовских требований замедлит обновление автопарков и создаст проблемы для самозанятых водителей.
Изначально предполагалось установить требование, согласно которому для получения разрешения на работу в такси с 1 октября 2025 года легковой автомобиль должен быть признан соответствующим уровню локализации не менее 3,2 тысячи локализационных баллов (сегодня это соответствует планке допуска автомобилей к госзакупкам). По факту, таким требованиям на данный момент соответствуют модели «АвтоВАЗа» и несколько менее массовых марок, собираемых в России, в том числе Evolute, Voyah и «Москвич».
Ко второму чтению законопроекта вступление в силу обязательных требований по локализации автомобилей такси было сдвинуто на 1 января 2033 года. При этом с 1 марта 2026 года было предложено ввести другие критерии, которым должны соответствовать допускаемые для работы в такси автомобили.
Так, в такси с 1 марта 2026 года было предложено допустить как машины, произведенные в рамках «новых» специнвестконтрактов (СПИК, заключенные с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года), так и в рамках специнвестконтрактов, которые были заключены в период до 1 марта 2022 года и в которых появились новые инвесторы, ранее числившиеся инвесторами или привлеченными лицами в других СПИК.
Кроме того, в такси с 1 марта 2026 года решено было также допускать и автомобили, произведенные в рамках «новых» СПИК, которые были заключены после 1 марта 2025 года или которые подверглись после 1 марта 2025 года изменениям и по решению правительства были допущены к использованию в такси, отмечает «Интерфакс» (18+).
Действие новых требований к автомобилям такси было решено временно не распространять для Калининградской области (до 1 марта 2028 года) и для Дальнего Востока (до 1 марта 2030 года).
Южная Корея готовит экстренные меры по спасению автопрома.
Один из вариантов — возвращение автопроизводителей Hyundai и Kia в Россию.
Депутаты 13 мая приняли законопроект во втором и третьем чтениях.
«Когда мы изучали Сибирский федеральный округ, то увидели, что перевозки там приблизительно так же осуществляются, как в Калининградской области. Поэтому я этой поправкой предлагаю, чтобы в Сибирском федеральном округе закон вступал в силу с 1 марта 2028 года, как и в Калининградской области. А в Дальневосточном федеральном округе — с 1 марта 2030 года. Мы должны понимать, что на Дальнем Востоке есть автомобили с правым рулем, что запчасти там дорого привозить», — сообщил в ходе своего доклада председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы РФ Евгений Москвичев.
По его словам, принятый закон предполагает, что государство, а не каждый субъект в отдельности будет определять вертикаль локализации автомобилей во всех регионах.
Комментируя принятый закон о локализации такси, парламентарии, в частности, отметили необходимость в будущем учесть в законодательстве положение самозанятых водителей, которые из-за новых норм рискуют лишиться допуска к работе на собственных машинах. Как отметил в своем выступлении депутат от «Единой России» и сенатор от Курганской области Сергей Лисовский, речь идет о 2,5−3,5 млн водителей, работающих с агрегаторами.
«Если взять нашу Курганскую область, то у нас основной объем перевозок осуществляется именно людьми такой категории — то есть это самозанятые на собственных машинах. Понятно, что люди покупали свои машины, не думая о локализации. Они покупали то, что могли и что нужно им для семьи. В основном, особенно если взять Урал, Зауралье, Сибирь и Дальний Восток, — это машины крупные, потому что они выполняют функцию еще и транспорта для семьи. Получается, что если оставить ситуацию такой, как мы сейчас проголосовали, то эта категория людей выпадает из официального оформления. То есть службы заказа легкового такси не смогут давать им заказы. И эти люди, к сожалению, будут вынуждены уходить в тень», — сказал Лисовский, добавив, что теневой рынок частного извоза уже существует.