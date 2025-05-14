Против журналистки Фельгенгауэр* возбудили новое уголовное дело

«В отношении Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной) возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета)», — сообщил собеседник РИА Новости. Ранее источник в правоохранительных органах также информировал о возбуждении в сентябре 2024 года дела против журналистки за неисполнение обязанностей иноагента.