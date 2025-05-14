Против журналистки Фельгенгауэр* возбудили новое уголовное дело

Иноагент Фельгенгауэр привлечена к уголовной ответственности за публикации в интернете.
В отношении журналистки Татьяны Фельгенгауэр (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) возбуждено новое уголовное дело по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности через интернет. Об этом сообщили источники в силовых структурах.
«В отношении Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной) возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета)», — сообщил собеседник РИА Новости. Ранее источник в правоохранительных органах также информировал о возбуждении в сентябре 2024 года дела против журналистки за неисполнение обязанностей иноагента.
По информации источников, Фельгенгауэр объявлена в международный розыск. Новое уголовное дело стало уже не первым случаем преследования журналистки со стороны правоохранительных органов России. Подробности расследования и конкретные эпизоды, ставшие поводом для возбуждения дела, официально не раскрываются.
*внесена Минюстом РФ в 2022 году в реестр иноагентов.