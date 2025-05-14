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Ким Чен Ын посетил учения танковых войск и спецназа Северной Кореи

В рамках манёвров соревновались танкисты КНДР.

Источник: Аргументы и факты

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил манёвры танковых войск и спецназа КНДР, он подчеркнул, что следует усовершенствовать «учебно-тренировочные элементы», сообщает ЦТАК.

Тактические учения состоялись накануне, в частности, в рамках манёвров соревновались танкисты, а также были осуществлены «совместные огневые учения».

«Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу обороняющего столицу корпуса Корейской Народной Армии и наблюдал за методическим показом тактических учений по родам войск, проводимых в рамках системы занятий Слёта командиров области военных учений», — говорится в сообщении.

Лидер КНДР заявил, что следует модернизировать тренажёры и «элементы учебного плаца». Кроме того, он распорядился «внедрить в тренировки военных системы информатизации», а также и реорганизовать режим тренировок.

Ранее сообщалось, что Пхеньян провёл учения ракетных войск под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.

Также стало известно, что Ким Чен Ын объявил о необходимости замены бронетехники новейшими танками.