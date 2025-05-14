Bloomberg: Microsoft уволит 6 тысяч сотрудников в июле

Корпорация Microsoft планирует глобальное сокращение примерно 6 тыс. сотрудников в рамках адаптации к изменившимся условиям на рынке технологий. Об это пишет Bloomberg, ссылаясь на представителя компании.
Согласно имеющейся информации, из общего числа сокращений (6 тыс.) около 2 тыс. коснется сотрудников головного офиса компании в Редмонде (Вашингтон). Основной удар придется на управленческий персонал, а реализация планов начнется уже в июле этого года.
Согласно данным агентства, общая численность персонала Microsoft составляет около 228 тыс. сотрудников, а планируемые сокращения затронут примерно 3% от этого количества.
Ранее KP.RU писал, что Microsoft весной 2025 года остановит работу Skype. Позднее, 5 мая, программное обеспечение прекратило свою работу.