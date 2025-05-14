Американский аналитик Скотт Риттер заявил в эфире трансляции в соцсети X, что Соединенным Штатам следует осознать тот факт, что Россия остается их единственным союзником в стремлении положить конец конфликту на Украине.
— Это не Россия начала. Мы побуждали Украину действовать, мы поддержали расширение НАТО, мы вооружили Европу, мы влили в это миллиарды долларов, — сказал он.
Спецпосланник главы США Стив Уиткофф заявил, что мирного соглашения по Украине невозможно будет добиться без одобрения российского лидера Владимира Путина.
Генерал Грегори Гийо, возглавляющий Северное командование Вооруженных сил США, заявил в Конгрессе, что ситуация на Украине по-прежнему содержит потенциальные сценарии, способные привести к прямому столкновению между США и Россией.
Кроме того, недавно стало известно, что Уиткофф планирует передать Владимиру Путину план по мирному урегулирования военного конфликта на Украине, состоящий из 22 пунктов. Подготовленная США, Европой и Украиной стратегия включает ряд предложений, в том числе о полном 30-дневном прекращении огня.