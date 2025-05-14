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В Слюдянском районе ограничили движение из-за последствий ДТП

Ограничения сняли 13 мая в десять вечера.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе пришлось ограничить движение транспорта для устранения последствий аварии. Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, на 96 километре федеральной трассы «Р-258 Байкал» произошло серьезное ДТП. Из-за этого возле поселка Култук был закрыт проезд.

— Ограничение движения для всех видов транспорта в связи с устранением последствий ДТП, — поделились инспекторы.

На месте работал экипаж дорожных полицейских. Уже к 22:00 13 мая дорогу освободили и ограничения были сняты. Сейчас проезд осуществляет беспрепятственно.