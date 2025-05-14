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В Иркутском районе у владельца изъяли участок площадью 1,2 гектара

С 2023 года собственника просили очистить владения от сорняков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе у землевладельца изъяли в собственность государства участок площадью 1,2 гектара. Как сообщили в Россельхознадзоре Иркутской области и Бурятии, земля находится на поле «Черепаново» в Маркова. Начиная с мая 2023 года собственнику выносили предостережения с просьбой очистить владения от сорняковых культур, но никаких мер предпринято не было.

— Дважды правообладатель привлекался к административной ответственности с назначением штрафа в 2024 году, однако требований предписаний не исполнял, — поделились в надзорном ведомстве.

Тогда специалисты подготовили документы и по решению суда землю изъяли. Теперь ей найдут нового ответственного пользователя.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала 2025 года в Иркутской области было изъято у нерадивых пользователей 11 участков сельхозземель. Их общая площадь более сотни гектаров.