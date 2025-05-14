В Иркутском районе у владельца изъяли участок площадью 1,2 гектара

В Иркутском районе у землевладельца изъяли в собственность государства участок площадью 1,2 гектара. Как сообщили в Россельхознадзоре Иркутской области и Бурятии, земля находится на поле «Черепаново» в Маркова. Начиная с мая 2023 года собственнику выносили предостережения с просьбой очистить владения от сорняковых культур, но никаких мер предпринято не было.