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Из-за дорожных работ в районе Патрокла во Владивостоке возможны пробки

Срок работ может меняться из-за погодных условий.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке дорожные службы МП «Содержание городских территорий» приступили к локальному ремонту дорожного полотна на улице Бархатной. Работы проводятся в районе моста над пересечением с улицей Басаргина — в обоих направлениях движения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Содержание городских территорий I Владивосток».

Отмечается, что бригады занимаются восстановлением деформированных швов. Завершить ремонт планируется до 19:00, однако сроки могут корректироваться в зависимости от погодных условий.

Автомобилистов просят учитывать возможные затруднения движения в указанной зоне, соблюдать меры безопасности и по возможности заранее выбирать альтернативные маршруты.