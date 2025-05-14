Из-за дорожных работ в районе Патрокла во Владивостоке возможны пробки

Во Владивостоке дорожные службы МП «Содержание городских территорий» приступили к локальному ремонту дорожного полотна на улице Бархатной. Работы проводятся в районе моста над пересечением с улицей Басаргина — в обоих направлениях движения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Содержание городских территорий I Владивосток».