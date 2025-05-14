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МВД России: гражданам РФ не требуется новая регистрация внутри региона

Граждане России, переезжающие в другой населенный пункт внутри одного региона, могут не регистрироваться по новому адресу. Об этом рассказало Главное управление по вопросам миграции МВД России.

В паспорт обязательно должна стоять отметка о временной регистрации, если человек уезжает в другой регион более чем на 90 дней.

Граждане России, переезжающие в другой населенный пункт внутри одного региона, могут не регистрироваться по новому адресу. Об этом рассказало Главное управление по вопросам миграции МВД России.

«Если гражданин планирует переезд в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу», — сообщили ТАСС в управлении. Вместе с тем представители МВД уточнили, что если человек меняет регион проживания и находится вне места постоянной регистрации более 90 дней, ему необходимо оформить временную регистрацию по месту пребывания.

Также в МВД напомнили, что законом не запрещено не прописываться в купленной квартире, если человек не собирается там жить. Однако если новое жилье приобретается с целью постоянного проживания, гражданин обязан пройти регистрацию по этому адресу.

МВД напоминает, что есть записи, которые обязательно должны быть в паспорт гражданина России при его оформлении или замене. В документе предусмотрено два типа необходимых отметок — обязательные регистрационные и о воинской обязанности. Подробнее URA.RU писало в своем материале.