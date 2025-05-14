МВД России: гражданам РФ не требуется новая регистрация внутри региона

«Если гражданин планирует переезд в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу», — сообщили ТАСС в управлении. Вместе с тем представители МВД уточнили, что если человек меняет регион проживания и находится вне места постоянной регистрации более 90 дней, ему необходимо оформить временную регистрацию по месту пребывания.