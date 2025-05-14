Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Греции

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 66 км к югу от острова Карпатос и залегал на глубине 14 км. На Карпатосе проживает около 2,2 тыс. человек. Сейсмическое событие не вызвало угрозы цунами, также не объявлялось эвакуации проживающих на острове людей.