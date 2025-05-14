Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло недалеко от побережья Греции в ночь на среду 14 мая. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 66 км к югу от острова Карпатос и залегал на глубине 14 км. На Карпатосе проживает около 2,2 тыс. человек. Сейсмическое событие не вызвало угрозы цунами, также не объявлялось эвакуации проживающих на острове людей.
Накануне на юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5. При этом была объявлена угроза цунами и проведена эвакуация пляжной зоны в одном из регионов.
Ранее министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум рассказал о последствиях землетрясения, которое произошло в Стамбуле в среду 23 апреля. Он сообщил, что из обследованных 36 425 зданий 4295 получили небольшие повреждения.
Тем временем землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в Китае.