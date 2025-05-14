UOH: при раскопках в Ираке нашли плиту с изображением правителя Ассирии

Археологи обнаружили при раскопках на территории древней Ниневии в современном Ираке фрагменты барельефа, на котором изображены правитель Ассирии Ашшурбанипал и верховные божества этого древнемесопотамского государства, сообщается на сайте немецкого Гейдельбергского университета (UOH), специалисты которого сделали находку.
Артефакт датируется VII веком до н.э. Ниневия находится недалеко от иракского города Мосула. Она являлась столицей Ассирийской империи.
Барельеф, фрагменты которого нашли археологи, имеет длину 5,5 метра и вес примерно 12 тонн. Плита находится в тронном зале Северного дворца. Вместе с Ашшурбанипалом на ней изображены верховный бог Ашшур и богиня Иштар, которая считалась покровительницей Ниневии. Кроме того, на барельефе можно увидеть других мифологических персонажей.
Глава группы археологов Аарон Шмитт назвал этот барельеф уникальным. Он уточнил, что среди найденных ранее объектов ассирийской эпохи практически не было сцен с главными божествами.
Напомним, в октябре газета Daily Mail написала, что британские учёные смогли расшифровать древнейшую карту, высеченную на глиняной вавилонской табличке возрастом около 3 тыс. лет. Исследователи пришли к выводу, что одно из изображений на артефакте, найденном в 1882 году, указывает на местонахождение знаменитого Ноева ковчега.