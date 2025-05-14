UOH: при раскопках в Ираке нашли плиту с изображением правителя Ассирии

Барельеф, фрагменты которого нашли археологи, имеет длину 5,5 метра и вес примерно 12 тонн. Плита находится в тронном зале Северного дворца. Вместе с Ашшурбанипалом на ней изображены верховный бог Ашшур и богиня Иштар, которая считалась покровительницей Ниневии. Кроме того, на барельефе можно увидеть других мифологических персонажей.