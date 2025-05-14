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В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих подъездных балконах

Курение на общих подъездных балконах может обернуться штрафом от 500 до 1500 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

Курение на общих подъездных балконах может обернуться штрафом от 500 до 1500 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

— В соответствии с законом запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. И если с лифтами, лестницами, подъездами все понятно, то есть еще, казалось бы, неочевидное место — общие подъездные балконы. На них часто ставят пепельницы, курят на постоянной основе, думая, что это «не подъезд». Отмечу, что такое поведение является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей, — пояснил Колунов.

Он пояснил, что даже если человек курит в собственной квартире, но запах табака распространяется в соседние помещения, жильцы вправе обращаться с жалобами в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию.

Колунов добавил, что в случае бездействия контролирующих органов пострадавшие могут обратиться в суд с требованием компенсации за нарушение санитарных норм. По его словам, нарушителю грозит штраф до 500 рублей по статье 6.3 КоАП, а также предупреждение. Эти меры, уточнил депутат, касаются и курения кальянов, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в начале февраля также подписал закон, которым увеличиваются административные штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов. Кроме того, в середине января Государственный совет Удмуртской Республики внес в Госдуму проект о запрете продажи в павильонах никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления табака.