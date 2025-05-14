В Госдуме рассказали о штрафах за курение на общих подъездных балконах

— В соответствии с законом запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. И если с лифтами, лестницами, подъездами все понятно, то есть еще, казалось бы, неочевидное место — общие подъездные балконы. На них часто ставят пепельницы, курят на постоянной основе, думая, что это «не подъезд». Отмечу, что такое поведение является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей, — пояснил Колунов.