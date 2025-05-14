Минпросвещения РФ определило даты летних каникул

«Летние каникулы для школьников в России в 2025 году начнутся в конце мая и продлятся до 31 августа. Установлено, что окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1−8-х и 10-х классов — не менее восьми недель», — на данные министерства ссылается РИА Новости.