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Минпросвещения РФ определило даты летних каникул

Летние каникулы для российских школьников в этом году начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа. Соответствующий график утвердило Минипросвещения РФ.

Многие школьники уже грезят летними каникулами.

Летние каникулы для российских школьников в этом году начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа. Соответствующий график утвердило Минипросвещения РФ.

«Летние каникулы для школьников в России в 2025 году начнутся в конце мая и продлятся до 31 августа. Установлено, что окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1−8-х и 10-х классов — не менее восьми недель», — на данные министерства ссылается РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКогда начнутся летние каникулы в 2025 году: за партами осталось сидеть меньше месяца.

В ведомстве уточнили, что для девятиклассников сроки окончания учебы будут определяться ежегодно с учетом расписания итоговой аттестации. По традиции новый учебный год начнется 1 сентября.

Ранее вице-спикер ГД Виктория Абрамченко отмечал рост интереса к трудовой практике среди российских школьников, пишет RT. До этого работодателям разрешили привлекать детей с 14 до 18 лет к сотрудничеству во время летних каникул. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей».