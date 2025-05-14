Скандал со «слепой» дзюдоисткой из Азербайджана: оказалась зрячей и пожизненно отстраненной от соревнований

Азербайджанская дзюдоистка Шахану Гаджиева, завоевавшая золотую медаль на токийской Паралимпиаде-2020, была признана зрячей и пожизненно отстранена от соревнований для слабовидящих спортсменов. Об этом информирует местный портал Oxu Az, ссылаясь на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана.
«Шахана Гаджиева не прошла медицинскую классификацию дзюдоистов с частичным нарушением зрения. Оказалось, что никаких ограничений зрения у нее нет», — передает портал.
Перед началом мирового первенства по парадзюдо Гаджиева прошла обязательное медицинское освидетельствование, в ходе которого эксперты не выявили у нее нарушений зрения, соответствующих заявленной категории J2 (52 кг) для слабовидящих спортсменов. Как сообщает prosport.az, аналогичная ситуация произошла с другой азербайджанской дзюдоисткой Эльнарой Низамлы — медицинская комиссия установила, что она, будучи заявленной в категорию для полностью слепых (J1, до 60 кг), фактически имеет зрение, что потребует ее перевода в категорию J2.
Хотя Гаджиева, чемпионка Токио-2020, до 2024 года успешно выступала за Азербайджан в парадзюдо (категория J2), новые медицинские заключения подтвердили ее несоответствие требованиям к спортсменам с нарушениями зрения, что делает невозможным ее дальнейшее участие в паралимпийских соревнованиях.
При этом Национальный паралимпийский комитет Азербайджана сообщил о реорганизации классификационных категорий для слабовидящих спортсменов: прежняя система (B1, B2, B3) была упрощена и заменена на две новые категории — J1 и J2.
«В результате изменений многие заболевания глаз в категории J2 были исключены из списка. По этой причине наши спортсмены-парадзюдоисты были повторно включены в медицинскую классификацию Международной ассоциации слепых спортсменов (IBSA)», — следует из заявления НПК.
24-летняя Гаджиева имеет впечатляющую спортивную биографию — помимо паралимпийского золота, она завоевала серебряную и две бронзовые медали на мировых первенствах.
Ранее «КП-Спорт» писал, что Международный союз конькобежцев обнародовал список спортсменов и обслуживающего персонала из числа индивидуальных нейтральных атлетов (AIN), допущенных к участию в мероприятиях ISU. Так, к отбору на Олимпиаду допущены Аделия Петросян и Петр Гуменник.