Скандал со «слепой» дзюдоисткой из Азербайджана: оказалась зрячей и пожизненно отстраненной от соревнований

Перед началом мирового первенства по парадзюдо Гаджиева прошла обязательное медицинское освидетельствование, в ходе которого эксперты не выявили у нее нарушений зрения, соответствующих заявленной категории J2 (52 кг) для слабовидящих спортсменов. Как сообщает prosport.az, аналогичная ситуация произошла с другой азербайджанской дзюдоисткой Эльнарой Низамлы — медицинская комиссия установила, что она, будучи заявленной в категорию для полностью слепых (J1, до 60 кг), фактически имеет зрение, что потребует ее перевода в категорию J2.