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Боуз: западные лидеры пытаются обвинить во всех проблемах Путина

Путин предоставил Украине шанс, когда предложил провести прямые переговоры.

Источник: Аргументы и факты

Журналист из Ирландии Чей Боуз выразил мнение, что лидеры западных государств всеми силами стараются заставить жителей Европы поверить в то, что все их трудности «напрямую связаны» с политикой президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Если вы живёте в стране ЕС, ваше политическое руководство отчаянно хочет, чтобы вы поверили, что этот человек несёт исключительную ответственность за каждую проблему, с которой вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни», — заявил Боуз.

Комментарий обнародован в соцсети X*.

Ранее он заявил, что Путин предоставил Киеву шанс, когда предложил провести прямые переговоры в Турции.

Кроме того, Боуз возмутился после слов генсека Североатлантического альянса Марка Рютте об Украине. Он подчеркнул, что обещания НАТО Киеву привели к гибели миллиона украинских военных.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.