Журналист из Ирландии Чей Боуз выразил мнение, что лидеры западных государств всеми силами стараются заставить жителей Европы поверить в то, что все их трудности «напрямую связаны» с политикой президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Если вы живёте в стране ЕС, ваше политическое руководство отчаянно хочет, чтобы вы поверили, что этот человек несёт исключительную ответственность за каждую проблему, с которой вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни», — заявил Боуз.
Комментарий обнародован в соцсети X*.
Ранее он заявил, что Путин предоставил Киеву шанс, когда предложил провести прямые переговоры в Турции.
Кроме того, Боуз возмутился после слов генсека Североатлантического альянса Марка Рютте об Украине. Он подчеркнул, что обещания НАТО Киеву привели к гибели миллиона украинских военных.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.