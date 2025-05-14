«Если вы живёте в стране ЕС, ваше политическое руководство отчаянно хочет, чтобы вы поверили, что этот человек несёт исключительную ответственность за каждую проблему, с которой вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни», — заявил Боуз.