Финансист Ермилова назвала главные ошибки россиян при накоплении денег

— Некоторые откладывают 10−20 процентов в месяц и накапливают до суммы, равной трехмесячному доходу. Но в связи с тем, что сейчас часто случаются кризисы, важно накапливать финансовую подушку в размере от шести месяцев и больше. Зачастую даже рекомендую годовой размер финансовой подушки безопасности, — добавила эксперт.