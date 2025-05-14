Финансист Ермилова назвала главные ошибки россиян при накоплении денег

При формировании сбережений россияне часто совершают ошибки: хранят деньги наличными, делают накопления нерегулярно и создают слишком небольшую финансовую подушку. Об этом сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Она отметила, что многие откладывают деньги несистематически, по остаточному принципу. Однако такой подход затрудняет создание значительных накоплений.
— Некоторые откладывают 10−20 процентов в месяц и накапливают до суммы, равной трехмесячному доходу. Но в связи с тем, что сейчас часто случаются кризисы, важно накапливать финансовую подушку в размере от шести месяцев и больше. Зачастую даже рекомендую годовой размер финансовой подушки безопасности, — добавила эксперт.
Еще одной распространенной ошибкой эксперт назвала хранение средств в наличной форме. Ермилова подчеркнула, что лучше размещать деньги на вкладе или банковском счете — это позволит получать дополнительный доход. При этом, по ее словам, чем больше сумма вложений, тем более выгодные процентные условия готовы предложить банки, передает «Прайм».
Инфляция — невидимый враг сбережений. Об этом обычно не задумываются, поскольку рост цен происходит медленно. Мелочи не бросаются сразу в глаза, а в течение года суммируются и значительно увеличивают расходы, сообщила финансовый консультант — главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.