Доктор биологических наук предупредил, кому может навредить Омега-3

Омега-3 жирные кислоты давно славятся своими полезными свойствами и привлекают внимание ученых. Но оказывается, что они не всем приносят пользу. Исследования показали, что в некоторых случаях рыбий жир может даже навредить.
— Выяснилось, что у здоровых людей, которые принимали рыбий жир для профилактики, риск фибрилляции предсердий даже повышался. А вот у пациентов, уже имевших нарушение работы сердца, препараты с Омега-3, наоборот, снижали вероятность ухудшения болезни и смерти, — рассказал KP.RU Алексей Москалев, доктор биологических наук, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, ведущий телеграм-канала «Путь долгожителя».
Причины такого эффекта пока не совсем ясны, но ученые считают, что могут быть виноваты высокие дозы добавок, а также их состав. Добавки часто содержат Омега-3 в форме этиловых эфиров, которые хуже усваиваются, и могут повышать «плохой» холестерин.
Также важно правильное соотношение двух видов Омега-3: эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот. Чрезмерное количество последней может нейтрализовать полезные эффекты первой. Пока ученые не пришли к единому мнению, поэтому рекомендуется относиться с осторожностью к приему Омега-3 добавок.