Доктор биологических наук предупредил, кому может навредить Омега-3

Причины такого эффекта пока не совсем ясны, но ученые считают, что могут быть виноваты высокие дозы добавок, а также их состав. Добавки часто содержат Омега-3 в форме этиловых эфиров, которые хуже усваиваются, и могут повышать «плохой» холестерин.