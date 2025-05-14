Невролог Мартынов предупредил об опасности длительного сна

Сон продолжительностью более 10 часов в сутки может увеличить риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти, а также нередко указывает на скрытые заболевания, такие как депрессия. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.
— Сон более 10 часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например, гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Также слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти, — сказал невролог.
Он подчеркнул, что организм обычно сам регулирует необходимую продолжительность сна, однако если человек спит по 10−12 часов и при этом не чувствует бодрости, это может быть тревожным сигналом и поводом для обращения к специалисту, передает РИА Новости.
Врач-сомнолог Павел Кудинов объяснил, почему у людей не получается «выспаться с запасом» на выходных и во время праздников. По словам эксперта, все дело в привычках организма.
Основные проблемы со сном у большинства людей наступают из-за тревожности и стресса. Каждый случай индивидуален, однако есть общие правила, которые могут помочь облегчить состояние, рассказал Кудинов.