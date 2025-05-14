Что грозит за курение на общих подъездных балконах

Депутат также добавил, что если человек курит в собственной квартире, но табачный дым проникает к соседям и мешает им, пострадавшие жильцы имеют право обратиться с жалобой в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию. В случае отсутствия реакции с их стороны вопрос можно решить в суде и потребовать компенсацию за нарушение санитарных норм. Кроме того, за подобные действия предусмотрен дополнительный штраф до 500 рублей по статье 6.3 КоАП и официальное предупреждение — эти меры распространяются также на курение кальянов.