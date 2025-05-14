Минпросвещения РФ определило сроки летних каникул

Стала известна продолжительность летних каникул для российских школьников. Соответствующую информацию обнародовало Минпросвещения РФ.
«Летние каникулы для школьников в России в 2025 году начнутся в конце мая и продлятся до 31 августа», — цитирует сообщение министерства РИА Новости. Первым днем каникул станет 26 мая, добавили в министерстве.
Федеральный календарный учебный график утвержден в составе единых федеральных программ, уточнили в ведомстве.
Ранее Министерство просвещения России раскрыло детали о введении единого расписания уроков в российских школах, которое сможет обеспечить равномерное распределение нагрузки среди учащихся в течение недели.
Также в министерстве установили, сколько времени школьники должны тратить на домашнее задание. Для школьников 1−4 классов время выполнения домашнего задания должно составлять 1−2 часа.
Какие фильмы вошли в перечень рекомендованных Минпросвещения для школьников, узнайте здесь на KP.RU.