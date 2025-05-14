Врач объяснил, почему аллергия появится у каждого второго человека

Специалист объясняет, что в прошлом естественный отбор выполнял роль природного фильтра — люди с серьезными аллергическими патологиями часто не доживали до репродуктивного возраста. Сегодня же медицина позволяет выживать даже самым уязвимым пациентам, которые передают свои гены потомкам. Особенно ярко эта тенденция проявляется в развитых странах с высоким уровнем здравоохранения.