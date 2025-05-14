Врач объяснил, почему аллергия появится у каждого второго человека

К середине века аллергические заболевания будут диагностированы у 50% населения Земли. Такое шокирующее заявление сделал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с NEWS.ru. Причина этой тревожной тенденции кроется в парадоксе современной медицины — спасая людей с тяжелыми формами аллергии, мы способствуем накоплению «генетического груза» в популяции.
— У аллергии полигенное наследование: если родители аллергики, то практически с 95%-й вероятностью и ребенок будет аллергик, — пояснил врач.
Специалист объясняет, что в прошлом естественный отбор выполнял роль природного фильтра — люди с серьезными аллергическими патологиями часто не доживали до репродуктивного возраста. Сегодня же медицина позволяет выживать даже самым уязвимым пациентам, которые передают свои гены потомкам. Особенно ярко эта тенденция проявляется в развитых странах с высоким уровнем здравоохранения.