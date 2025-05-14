Село в Приморье почти две недели остаётся без транспортного сообщения после циклона

В муниципалитете после циклона в начале мая ввели режим ЧС. Кроме Берёзовки, было отрезано от региона село Полыниха, а в населённых пунктах Уборка, Новомихайловка и Кокшаровка затопило 33 придомовых территории. Сейчас дорога в Берёзовку остаётся единственным недоступным для транспорта участком. «Примавтодор» накануне обещал в течение недели совместно с краевым министерством транспорта определить силы и средства для восстановительных работ на муниципальной дороге Извилинка — Берёзовка.