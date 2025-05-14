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Село в Приморье почти две недели остаётся без транспортного сообщения после циклона

В Чугуевском округе Приморского края село Берёзовка почти две недели отрезано от дорожно-транспортной системы муниципалитета и региона, потому что единственный проезд к населённому пункту затопило во время ливня 2 и 3 мая, аварийно-восстановительные работы на участке пути до сих пор не завершены, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Уровень воды в реке Извилинка спал только к 13 мая, это позволило приступить к восстановлению подъездной дороги к мосту в село и доставить в Берёзовку партию продуктов питания и лекарственных препаратов. Все эти процессы и оказание иной помощи пострадавшим от паводка контролирует прокуратура.

В муниципалитете после циклона в начале мая ввели режим ЧС. Кроме Берёзовки, было отрезано от региона село Полыниха, а в населённых пунктах Уборка, Новомихайловка и Кокшаровка затопило 33 придомовых территории. Сейчас дорога в Берёзовку остаётся единственным недоступным для транспорта участком. «Примавтодор» накануне обещал в течение недели совместно с краевым министерством транспорта определить силы и средства для восстановительных работ на муниципальной дороге Извилинка — Берёзовка.