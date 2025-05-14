Скончался трехкратный обладатель «Оскара» Роберт Бентон

Американский режиссёр и сценарист Роберт Бентон, который за свою карьеру получил три премии «Оскар», скончался на 93-м году жизни, сообщила газета The New York Times со ссылкой на его помощницу Марису Форзано.
Он умер у себя дома на Манхэттене (Нью-Йорк). Журналисты отмечают, что в 2023 году не стало супруги Бентона, художницы Салли Рендиг, с которой он состоял в браке с 1964 года. У режиссёра остался сын.
Бентон получил известность за работу над фильмами «Бонни и Клайд» (1967) и «Крамер против Крамера» (1979). За вторую картину его наградили двумя «Оскарами» как режиссёра и сценариста.
Ещё одной такой статуэткой Бентона удостоили за сценарий к фильму «Место в сердце» (1984). Последние годы жизни он занимался написанием мемуаров.