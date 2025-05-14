Суд 14 мая рассмотрит иск о национализации аэропорта Домодедово

14 мая Арбитражный суд Подмосковья рассмотрит иск Генеральной прокуратуры РФ к основному владельцу аэропорта Домодедово и группе юридических и физических лиц. Надзорный орган требует признать недействительной последовательность сделок 2016 года, в результате которых Дмитрий Каменщик получил контроль над воздушной гаванью. Об этом пишут «Известия».
Уточняется, что приобретение активов аэропорта осуществлялось через зарубежные офшорные компании для сокрытия конечного бенефициара. Как отмечает собеседник издания, присутствие иностранных граждан в руководящих органах аэропорта в настоящее время нарушает российское законодательство, что создает правовые основания для признания сделок недействительными и передачи Домодедово в государственную собственность.
В исковом заявлении, подписанном заместителем Генерального прокурора РФ Игорем Ткачевым, указывается, что ключевые собственники аэропорта — Дмитрий Каменщик (обладающий гражданством Турции и ОАЭ) и Валерий Коган (гражданин Израиля) — имеют статус налоговых нерезидентов России.
«[Каменщик и Коган] использовали подконтрольные офшорные структуры для сокрытия своего статуса приобретателя при скупке стратегических активов», — высказались в Генпрокуратуре.
Ранее суд вынес приговоры 11 участникам «Таганской» ОПГ.