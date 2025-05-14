Суд 14 мая рассмотрит иск о национализации аэропорта Домодедово

Уточняется, что приобретение активов аэропорта осуществлялось через зарубежные офшорные компании для сокрытия конечного бенефициара. Как отмечает собеседник издания, присутствие иностранных граждан в руководящих органах аэропорта в настоящее время нарушает российское законодательство, что создает правовые основания для признания сделок недействительными и передачи Домодедово в государственную собственность.