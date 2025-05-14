Еще несколько памятников Зураба Церетели появятся в Москве

Зураб Церетели скончался в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в кругу семьи. Отпевание и церемония прощания прошли в храме Христа Спасителя в Москве. Гроб с телом доставили в Тбилиси, поместив в «Зал аргонавтов» Музея современного искусства. Похороны состоялись 26 апреля в Тбилиси, скульптор был захоронен в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.