В Новосибирске 14 мая начались отключения горячей воды в пяти районах

В результате жители пяти районов города, обслуживаемых ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, временно остались без горячего водоснабжения. К ним относятся Октябрьский, Центральный, Дзержинский, Калининский и Первомайский районы. Представители Сибирской генерирующей компании сообщили, что подачу горячей воды планируется восстановить не позднее 27 мая.
В Октябрьском районе горячая вода отключена на улицах Волочаевская, Лазурная, Владимира Высоцкого, Татьяны Снежиной (дома 48 и 52), Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинская, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Никитина, Панфиловцев, Гурьевская, Автогенная, Пешеходная, Крамского, Лескова, Белинского, Шевченко, Толстого, Ленинградская, Тополевая, а также на территории Военного городка, улицах Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато, Покатная и Военная.
В Центральном районе без воды остались улицы Семьи Шамшиных, Орджоникидзе, Трудовая и Чаплыгина. В Дзержинском районе отключения затронули улицы Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-го Трикотажного переулка до Горского шоссе), Куприна, Есенина и Лежена. В Первомайском районе горячая вода отсутствует на улицах 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана и Эйхе. В Калининском районе перебои коснулись улиц Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, а также 1-го и 2-го Краснодонских переулков. Кроме того, отключения затронули зону ТЭЦ-4, включая Северный и Красногорский выводы.