В Новосибирске 14 мая начались отключения горячей воды в пяти районах

В Центральном районе без воды остались улицы Семьи Шамшиных, Орджоникидзе, Трудовая и Чаплыгина. В Дзержинском районе отключения затронули улицы Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-го Трикотажного переулка до Горского шоссе), Куприна, Есенина и Лежена. В Первомайском районе горячая вода отсутствует на улицах 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана и Эйхе. В Калининском районе перебои коснулись улиц Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, а также 1-го и 2-го Краснодонских переулков. Кроме того, отключения затронули зону ТЭЦ-4, включая Северный и Красногорский выводы.