Особые противопожарные меры усиливают в Хабаровском крае

В настоящее время в регионе действует восемь очагов на площади в 513 гектаров и ещё четыре термоточки локализованы — возгорания ликвидируются на 5,5 тысячах гектаров тайги. На тушении задействованы 150 человек и 20 единиц техники. Четыре лесных пожара действуют в Верхнебуреинском районе, один в Хабаровском, два — в Амурском, и один — в районе имени Лазо.