Особые противопожарные меры усиливают в Хабаровском крае

Администрация Николаевского района Хабаровского края в связи с наступлением опасного сезона вводит на территории муниципалитета особый противопожарный режим. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», вместе с тем усиливается контроль за действиями местного населения, которые могут спровоцировать новые возгорания в лесах. Для нарушителей предусмотрены внушительные штрафы.
В период действия особого противопожарного режима запрещено разведение открытого огня, в том числе с использованием мангалов. Касается это также разведения костров, сжигания бытовых отходов и мусора в дачных товариществах, в населённых пунктах и прилегающих к ним территориям. Также под запретом выжигание сухой травы на участках, которые примыкают к лесам и землям сельхозназначения.
Отметим, что за минувшие сутки специалисты профильных служб ликвидировали на территории Хабаровского края два лесных пожара общей площадью свыше 9,5 тысяч гектаров.
В настоящее время в регионе действует восемь очагов на площади в 513 гектаров и ещё четыре термоточки локализованы — возгорания ликвидируются на 5,5 тысячах гектаров тайги. На тушении задействованы 150 человек и 20 единиц техники. Четыре лесных пожара действуют в Верхнебуреинском районе, один в Хабаровском, два — в Амурском, и один — в районе имени Лазо.
Напомним, что в настоящее время пожароопасный сезон официально открыт в 35 лесничествах региона из 40 и в 12 муниципалитетах действует особый противопожарный режим. Кроме того, в Хабаровском районе накануне начал действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Все силы и средства системы РСЧС приведены в повышенную готовность, чтобы не допустить новых возгораний и оперативно ликвидировать возникающие.