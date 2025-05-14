МВД: Целесообразно использовать функционал Госуслуг на сайтах знакомств

Функционал портала «Госуслуги» может быть использован при регистрации россиян на сайтах знакомств. В МВД расценили это как целесообразную меру, информирует ТАСС.
«Полагаем целесообразным при регистрации гражданина на сайтах и онлайн-платформах знакомств использовать возможности функционала ЕПГУ, позволяющего получить согласие гражданина на обработку его данных, а также подтвердить их достоверность», — сказано в ответе заместителя министра внутренних дел Виталия Шулики на соответствующее обращение группы депутатов Госдумы.
Ранее в Госдуме предложили создать общедоступный реестр женатых мужчин. Также предлагалось помечать «несмываемыми блестками» мужчин, имеющих любовниц. Подробнее об этих инициативах здесь на KP.RU.
Также депутаты предложили МВД помечать на сайтах знакомств людей с судимостью за тяжкие преступления, чтобы защитить женщин.
Ранее россиянок предупредили, что если новый знакомый в дейтинг-приложении предлагает общение в другом мессенджере, это может говорить о мошенничестве.
Кто сидит на сайтах знакомств и можно ли там найти достойного партнера, журналистка сайта KP.RU выясняла здесь.