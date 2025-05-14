МВД: Целесообразно использовать функционал Госуслуг на сайтах знакомств

«Полагаем целесообразным при регистрации гражданина на сайтах и онлайн-платформах знакомств использовать возможности функционала ЕПГУ, позволяющего получить согласие гражданина на обработку его данных, а также подтвердить их достоверность», — сказано в ответе заместителя министра внутренних дел Виталия Шулики на соответствующее обращение группы депутатов Госдумы.