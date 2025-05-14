Профессор рассказал о «синдроме трех кресел», приводящем к нарушениям сна

Если вы весь день проводите сидя — это может стать одной из главных причин бессонницы. Врач-сомнологи называют это «синдромом трех кресел». Об этом KP.RU рассказал доктор медицинских наук, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, Заслуженный врач России Роман Бузунов.
— Беда, приводящая к нарушениям сна — «синдром трех кресел»: кресло в автомобиле (общественном транспорте), на работе и дома у телевизора. В то время как физическая нагрузка — одно из лучших средств борьбы со стрессом, вызывающим бессонницу, — объяснил эксперт.
По словам профессора, прогулки, спорт или хотя бы обычная активность в течение дня помогают снять напряжение. А вот сидячий образ жизни в сочетании с «отсыпанием» в выходные только усугубляют ситуацию.
— В современных крупных городах минимум 10% жителей в выходные дни отсыпаются «за всю неделю» и встают в среднем на 4 часа позже. А что это значит? Фактически — социальный джетлаг (то есть синдром смены часовых поясов, не выходя из дома. — Ред.), — добавил специалист.