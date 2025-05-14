Профессор рассказал о «синдроме трех кресел», приводящем к нарушениям сна

— В современных крупных городах минимум 10% жителей в выходные дни отсыпаются «за всю неделю» и встают в среднем на 4 часа позже. А что это значит? Фактически — социальный джетлаг (то есть синдром смены часовых поясов, не выходя из дома. — Ред.), — добавил специалист.