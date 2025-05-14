Ветеринар объяснил, кому ни в коем случае нельзя заводить русскую голубую кошку

Хотя внешне русская голубая напоминает британскую короткошерстную, различий много. «Британка — крупная, массивная, с круглой головой. Русская голубая — изящная, вытянутая, с треугольной мордочкой и миндалевидными изумрудными глазами. Шерсть — плотная, бархатистая, но короче, чем у британок. Глаза у русской голубой поразительные — если бы у нас были такие пропорции глаз к голове, как у кошек, они были бы 8 сантиметров», — заявил специалист.