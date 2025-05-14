В Хабаровском крае и ЕАО напомнили, какие выплаты положены семьям с детьми

Многодетные мамы могут раньше выйти на пенсию. Если в семье пять и больше детей, женщина имеет право уйти на пенсию с 50 лет. С четырьмя детьми — с 56 лет, с тремя — с 57. Обязательны 15 лет страхового стажа и нужное количество пенсионных коэффициентов.