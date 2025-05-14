В Хабаровском крае и ЕАО напомнили, какие выплаты положены семьям с детьми

Создание семьи и рождение ребенка — важное и ответственное решение. Чтобы родители чувствовали себя увереннее, в Хабаровском крае и ЕАО действуют меры финансовой поддержки. О том, какие выплаты положены при рождении, усыновлении и воспитании детей, напомнили в региональном отделении Социального фонда России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Будущие мамы могут оформить единое пособие уже на раннем сроке — если встали на учет до 12 недель и семья признана нуждающейся. Размер — от 50 до 100% прожиточного минимума для трудоспособных.
Для работающих женщин предусмотрено пособие по беременности и родам — 100% от среднего заработка за два года. Сумма варьируется от 103 до 794 тысяч рублей за 140 дней отпуска.
После рождения ребенка выплачивается единовременное пособие — 26 941 рубль. В регионе сумма увеличивается с учетом районного коэффициента — до 60% сверх базовой.
Материнский капитал оформляется автоматически. За первого ребенка — 690 тысяч рублей. За второго — еще 221 895. Деньги можно направить на жилье, образование или получать ежемесячные выплаты при низком доходе. Также доступно снятие до 10 тысяч рублей из остатка маткапитала.
Мамы в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет получают пособие — 40% от средней зарплаты. Минимум — 12,1 тысячи, максимум — почти 69 тысяч. Если родилось двое и больше детей — пособие платится на каждого.
Есть также единое пособие на детей до 17 лет. Оно назначается семьям, где доход на человека ниже прожиточного минимума. Учитываются также имущество и занятость родителей.
«Для того чтобы оформить пособия, мамам не нужно никуда ходить. Требуется только подать заявление на портале “Госуслуги”. Все сведения Отделение Соцфонда запросит через межведомственное взаимодействие. Кроме того, некоторые выплаты семьям оформляют в проактивном порядке», — рассказала управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алена Никулина.
Многодетные мамы могут раньше выйти на пенсию. Если в семье пять и больше детей, женщина имеет право уйти на пенсию с 50 лет. С четырьмя детьми — с 56 лет, с тремя — с 57. Обязательны 15 лет страхового стажа и нужное количество пенсионных коэффициентов.
В стаж включаются периоды ухода за детьми до 1,5 лет. За первого ребенка — до 2,7 коэффициента, за второго — до 5,4, за третьего и четвертого — до 8,1. Всего можно накопить больше половины от необходимого для пенсии.