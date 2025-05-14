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В России запретили содержать экзотических животных: заберут ли их теперь у владельцев

Бурматов: Ранее купленных экзотических животных не изымут у владельцев.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, которые приобрели экзотических питомцев до вступления в силу распоряжения правительства, согласно которому изменен перечень запрещенных к содержанию животных, не рискуют потерять своих любимцев, если приобрели их на законных основаниях. Об этом информировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Он напомнил, что законы в России не имеют обратной силы.

«Те, кто будет этих животных приобретать в собственность после уже, они уже будут нарушителями закона», — сказал Бурматов ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России переутвержден список, включающий животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Всего в перечне представлена 121 позиция. Например, россиянам запрещено держать дома крокодилов. В список попали и лисы, некоторые виды змей и черепах.

После этого ветеринар высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что самыми частыми «запрещенными» питомцами у россиян являются крупные пауки — тарантулы и птицееды.