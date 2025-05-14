В России запретили содержать экзотических животных: заберут ли их теперь у владельцев

Россияне, которые приобрели экзотических питомцев до вступления в силу распоряжения правительства, согласно которому изменен перечень запрещенных к содержанию животных, не рискуют потерять своих любимцев, если приобрели их на законных основаниях. Об этом информировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов.