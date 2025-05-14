В Приморском океанариуме отметили день рождения самой маленькой белухи

Годовалая Дея получила поздравления от тренеров. Специально для этого праздничного события был изготовлен двухъярусный торт из желе и сельди, которую так любят белухи. Руководитель службы по работе с морскими млекопитающими Антон Брыков рассказал, что «любая жирненькая рыбка придется по вкусу нашим подопечным, поэтому я уверен, что торт будет съеден полностью».
Старший тренер Елизавета Чижова работает с Деей с первых дней жизни именинницы: «Поначалу она засмущалась, а потом, когда торт был рядом, уже с радостью принимала поздравления». Елизавета вручила лакомства питомице, поцеловала ее и поздравила с днем рождения.
Дея — своенравная девочка, она любит играть с мячами и перетаскивать их на главную арену, а еще выплывать вместе со взрослыми белухами на тренировки, хотя сама еще радуется детству и мило машет хвостиком при любом удобном случае.
Она скоро приступит к тренировкам и выучит команды под кодовыми названиями: «пение», «кряхтение», «пароход» и «свист».
Мама маленькой белухи Джессика и сестра Калина тоже присутствовали на праздничном мероприятии — оно стало по-настоящему семейным. Сразу видно, как мама оберегает Дею и не дает ей уплывать одной далеко: они вместе делали круги в бассейне и выныривали из воды, чтобы проверить, кто пришел к ним в гости.
Каждый, кто работает с белухами в Приморском океанариуме, искренне признается, что для него это не работа, а призвание. Тренер Владислав Глухарев поделился: «Мы приезжаем в океанариум семь дней в неделю, но это исключительно по нашей воле. А все потому, что мы настолько привязаны к своим подопечным, что не можем представить, как они будут тут без нас».