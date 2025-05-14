В Приморском океанариуме отметили день рождения самой маленькой белухи

Каждый, кто работает с белухами в Приморском океанариуме, искренне признается, что для него это не работа, а призвание. Тренер Владислав Глухарев поделился: «Мы приезжаем в океанариум семь дней в неделю, но это исключительно по нашей воле. А все потому, что мы настолько привязаны к своим подопечным, что не можем представить, как они будут тут без нас».