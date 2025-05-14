В РПЦ рассказали о ситуации с пожертвованиями в центр помощи в Курске

«За девять месяцев существования центра в Курске там приняли более 15 тысяч семей: они получили продукты питания, средства гигиены, одежду, посуду, текстиль, медицинские изделия и средства реабилитации (подгузники, пеленки, трости, костыли, инвалидные коляски, тонометры и глюкометры). Также с августа 2024 года центру было передано более 100 тонн гуманитарной помощи. Но в последнее время резко сократилось поступление пожертвований и гуманитарной помощи для центра в Курске, в связи с чем его возможности на данный момент ограничены. Ведь несмотря на освобождение Курской области, потребности переселенцев остаются высокими», — сказали в синодальном отделе.