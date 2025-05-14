В России по достоинству оценили слова Орбана о еврочиновниках: дудка у них одна на всех

Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе «все пляшут под одну дудку», а попытки выступать с позиции интересов суверенного государства приводят к урезанию финансирования или попытке сместить правительство. Венгерский премьер раскритиковал стремление евробюрократов укреплять свою власть за счет государств Евросоюза.