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В России по достоинству оценили слова Орбана о еврочиновниках: дудка у них одна на всех

Ульянов согласился со словами Орбана, что в Брюсселе все пляшут по одну дудку.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов согласился с критикой европейской бюрократии со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Свое мнение российский дипломат высказал в социальной сети Х.

«Ценная оценка из первых рук», — написал Ульянов.

Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе «все пляшут под одну дудку», а попытки выступать с позиции интересов суверенного государства приводят к урезанию финансирования или попытке сместить правительство. Венгерский премьер раскритиковал стремление евробюрократов укреплять свою власть за счет государств Евросоюза.

Кроме того, глава правительства Венгрии заявил о попытках сорвать общевенгерский референдум по вступлению Украины в Евросоюз. Как сообщил Орбан, сорвать этот суверенный опрос граждан пытаются украинские спецслужбы, которым помогает местная политическая оппозиция.