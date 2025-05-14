Украинских мошенников научили объяснять «немосковский говор»

В методичке украинских телефонных мошенников рекомендовано объяснять акцент, не похожий на московский, якобы происхождением из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что к таким материалам удалось получить доступ участникам подпольного движения «Stop Grave», которым удалось внедриться в одну из мошеннических организаций, действующих в Одессе.
— Почему не Московский говор? Откуда вы?! — Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами, — цитирует методичку издание.
На Украине функционирует до 150 кол-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян. О том, какие инструкции дают завербованным россиянам украинские аферисты, рассказали в ФСБ. Уточняется, что Киев использует информационную инфраструктуру стран Евросоюза, а значительная часть их доходов направляется на финансирование украинской армии и националистических формирований.
В МВД России также рассказали, что мошенники начали звонить жертвам, представляясь сотрудниками военной прокуратуры, и запугивать их угрозами утечки данных банковских карт.