В Госдуму внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесут в ГД пакет законопроектов, которыми предлагается ввести обязательное квотирование рабочих мест для трудоустройства ветеранов боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проектов стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
«Проект федерального закона… вносится с целью создания дополнительных гарантий занятости для граждан, имеющих статус ветеранов боевых действий, а также поддержки работодателей, которые ответственно будут подходить к исполнению указанного нововведения», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как сообщил РИА Новости Миронов, вместе с этим предлагается установить налоговые льготы работодателям: до 15% понизить тарифы страховых взносов для работников из числа ветеранов боевых действий. Он отметил, что принятие инициативы с квотами на рабочие места будет свидетельствовать о признании заслуг ветеранов перед обществом и будет способствовать их интеграции в гражданскую жизнь.
По словам политика, власти некоторых регионов уже пошли по аналогичному пути, так, недавно закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий был принят в Московской области. По словам Миронова, этот закон обязывает предприятия с численностью сотрудников более 100 человек выделять 1% рабочих мест для трудоустройства ветеранов, в результате по итогам первого квартала прошлого года было выделено 7 684 квоты, что позволило трудоустроить 1 856 человек.
«Опыт Московской области свидетельствует о реальной поддержке защитников Родины. Схожие инициативы были приняты в Ленинградской области, но мы предлагаем двигаться дальше. В законопроекте говорится, что для предприятий с численностью работников более 35 человек квота должна составить 2−4%», — добавил парламентарий.
Миронов считает, что квотирование рабочих мест — это обоюдно выгодное нововведение и для ветеранов, и для предприятий. Лидер СРЗП подчеркнул, что руководители компаний часто отмечают, что ветераны боевых действий обладают уникальными навыками, дисциплиной и опытом.
«Их интеграция в трудовые коллективы приводит к повышению производительности труда, укреплению корпоративной культуры и передачи ценного опыта молодым сотрудникам. Такую работу нужно проводить в масштабах всей страны, но для этого нужно принимать федеральный закон о квотировании рабочих мест», — заключил он.