В Госдуму внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов

По словам политика, власти некоторых регионов уже пошли по аналогичному пути, так, недавно закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий был принят в Московской области. По словам Миронова, этот закон обязывает предприятия с численностью сотрудников более 100 человек выделять 1% рабочих мест для трудоустройства ветеранов, в результате по итогам первого квартала прошлого года было выделено 7 684 квоты, что позволило трудоустроить 1 856 человек.