Опубликован график летних каникул для российских школьников

Учебные заведения с пятидневной учебной неделей завершат занятия ещё 23 мая, с шестидневной — 24 мая. Для первоклассников каникулы начнутся 26 мая, а для выпускников дата окончания учёбы будет определяться индивидуальным графиком государственной итоговой аттестации.
Школы вправе придерживаться предложенного календаря или адаптировать его, учитывая федеральные ориентиры, региональную специфику и мнение участников образовательного процесса. Внеурочная деятельность в образовательных учреждениях может продолжаться до 30 мая включительно.
Ранее Минпросвещения также утвердило количество часов педагогической работы, определяющее размер базовой заработной платы. Согласно новым стандартам, вступающим с 1 сентября 2025 года, для большинства специалистов устанавливается 36-часовая рабочая неделя.