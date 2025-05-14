Мать основателя «Ласкового мая» судится с вдовой Шатунова из-за завещания

За два с половиной года до этого автора умер композитор, один из авторов песен группы «Ласковый май» 60-летний Владимир Бойко, пишет RT. Бывший солист популярного творческого коллектива Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стал обширный инфаркт миокарда, напоминает «Национальная служба новостей».