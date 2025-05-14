Два новосибирца отправились в колонию на 8 лет за разбойное нападение

Два новосибирца, 42 и 36 лет, были признаны виновными в разбое. Преступление они совершили 9 февраля 2021 года.
В тот день обвиняемые напали на мужчину прямо у его дома: ему нанесли не менее двадцати ударов по голове. Затем агрессоры прошли в дом, где напали на женщину, ударив её по голове и распылив в глаза вещество раздражающего действия.
«В доме подсудимые обнаружили сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, а также денежные средства, которые похитили», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Общая сумма похищенного превысила 900 тысяч рублей. Новосибирский суд приговорил нападавших к восьми годам колонии строгого режима. Также в полном объёме были удовлетворены исковые требования пострадавшего.