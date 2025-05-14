40 тонн заражённых овощей и фруктов пришло в Красноярск из Азии

Специалисты испытательной лаборатории Красноярского филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» обнаружили в пяти партиях овощей и фруктов из Азии карантинных вредителей — цветочного трипса и червеца Комстока. Общая масса заражённой капусты, груши, ананасов, манго и яблок составила 40,78 тонны. Информацию передали в Россельхознадзор для принятия дальнейших мер.
«Западный цветочный трипс, насекомое-вредитель, атакует свыше 240 растений из 62 семейств, включая декоративные цветы, овощные культуры и многие плодовые. Родственник щитовок и ложнощитовок, червец Комстока представляет не меньшую угрозу. Этот представитель грудохоботных насекомых также внесён в карантинный список из-за схожего образа жизни и значительного вреда, наносимого растениям», — поясняют эксперты опасность находок.
А на прошлой неделе, как мы писали, в 400-килограммовой партии томатов, импортированных из Юго-Восточной Азии, обнаружили гусениц южноамериканской томатной моли.