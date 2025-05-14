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Al Wasat: В столице Ливии Триполи происходят столкновения в ряде районов

В ряде районов Триполи из-за столкновений приостановлена учеба и экзамены.

Источник: Комсомольская правда

Столкновения возобновились в ряде районов ливийской столицы Триполи. Об этом информирует ливийское издание Al Wasat, уточнив, что речь идет о южной и центральной части города.

«Напряженность вернулась в Триполи, в ряде районов происходят столкновения», — сказано в сообщении.

Сообщается, что на улицах города слышны выстрелы, а расположенный восточнее Триполи международный аэропорт Митига не принимает рейсы. Также сообщается о приостановке учебного процесса и экзаменов в трех муниципалитетах города.

Накануне в Ливии вспыхнули столкновения между боевой бригадой, поддерживаемой бывшими ополченцами из Мисураты, и Аппаратом по безопасности.

Арабист Чупрыгин, комментируя происходящее в Триполи, заявил в интервью KP.RU, что по сути оба этих соединения представляют собой полукриминальные военизированные группировки.

Позднее в Министерстве обороны Правительства национального единства Ливии сообщили, что военная операция в столице государства Триполи успешно завершена.