Al Wasat: В столице Ливии Триполи происходят столкновения в ряде районов

Столкновения возобновились в ряде районов ливийской столицы Триполи. Об этом информирует ливийское издание Al Wasat, уточнив, что речь идет о южной и центральной части города.
«Напряженность вернулась в Триполи, в ряде районов происходят столкновения», — сказано в сообщении.
Сообщается, что на улицах города слышны выстрелы, а расположенный восточнее Триполи международный аэропорт Митига не принимает рейсы. Также сообщается о приостановке учебного процесса и экзаменов в трех муниципалитетах города.
Накануне в Ливии вспыхнули столкновения между боевой бригадой, поддерживаемой бывшими ополченцами из Мисураты, и Аппаратом по безопасности.
Арабист Чупрыгин, комментируя происходящее в Триполи, заявил в интервью KP.RU, что по сути оба этих соединения представляют собой полукриминальные военизированные группировки.
Позднее в Министерстве обороны Правительства национального единства Ливии сообщили, что военная операция в столице государства Триполи успешно завершена.