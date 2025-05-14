В МВД рассмотрели идею использовать возможности «Госуслуг» на сайтах знакомств

«В настоящее время Минцифры России совместно с МВД России проводятся мероприятия по запуску витрины данных, содержащей сведения о наличии (отсутствии) судимости, и созданию на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) сервиса, позволяющего уполномоченным органам и организациям получать указанные сведения в режиме “да/нет”», — написал Шулика. Его слова приводят ТАСС. Он также написал, что подобный функционал на Едином портале государственных и муниципальных услуг считается целесообразным. Эта возможность позволит получать согласие гражданина на обработку его персональных данных и обеспечивать подтверждение их достоверности.